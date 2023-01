Aufräumer in Dormagen Firmen und Einrichtungen unterstützen Rhein-Clean-up

Hervorgehoben wird in der Bilanz auch die Unterstützung durch die Stadt Dormagen, die mit kostenloser großformatiger Werbung für die Gruppe wirbt. „Auch waren wir erstmalig mit Werbung im Abfallkalender dabei.“ Im August lud die Stadt Rhein-Clean-up auch zum Ehrenamtsfest in den Klosterhof Knechtsteden und wir durften dabei sein. Im Juni ging es mit den Umweltscouts an den Rhein. Bei tollem Wetter konnten die Kids einiges an Müll sammeln. Zum World Clean-up-Day Germany kamen 20 Helfer. Am Rhine-Clean-up-Day, der wie jedes Jahr im September stattfand, war mit 60 Helfern ein voller Erfolg. Es sind immer wieder Firmen und Einrichtungen, die die Umweltschützer unterstützen. Zum Beispiel war das Chemieunternehmen Ineos bei dieser Veranstaltung mit seinen Azubis am Start. Auch das Raphaelshaus Jugendhilfezentrum war wie so oft zur Unterstützung dabei. „Mit der Deutsche Bank Dormagen standen in diesem Jahr sogar zwei Clean-Ups auf dem Plan. Im Mai gab es eine Spende von 500 Euro für uns“, berichtet Schwanfelder. Weitere Helfer waren im August Covestro,der Rotary Deutschland Club im Oktober, als der Parkplatz Unter den Hecken gesäubert wurde. Mit „Betoughfitness“ von Nina Hitz-Baldauf fand zum ersten Mal ein Clean-Up im Beethovenpark statt. Bündnis 90/Die Grünen Dormagen und die Jägerschaft räumten einige Obdachlosenlager auf dem Pfeiffer und Langen-Grundstück auf.