“Date your job“ in Dormagen Firmen boten reichlich Auswahl für 800 Schüler

Seine Chefin Verena Götz zeigte den Teilnehmern vor Ort live was für einen Unterschied die Technik bringen kann. „Anhand eines Stethoskops kann ich den Schülern heute zeigen, was für einen Unterschied es gibt, mit und ohne Hörakustik zu hören und wie sich die Menschen mit Beeinträchtigung fühlen. Die Schüler können hier vor Ort alles selbst live testen. Das findet guten Anklang“, so die Inhaberin. Sie würde sich sehr freuen, wenn sie ihre beiden Ausbildungsplätze für nächsten Sommer bald vergeben könnte. Das Einzige was man bei ihr für die Ausbildung benötigt ist technisches Verständnis, Empathie für Menschen und einen Hauptschulabschluss. Auch ein paar Stände weiter würde man sich über zahlreiche, neue Azubis für das kommende Jahr freuen. Ralf Boje und seine Kollegen Mario Nowak und Peter Weiß suchen händeringend nach Auszubildenden für die Schornsteinfegerbetriebe im gesamten Kreis. „Wir haben insgesamt in allen Betrieben im Kreis ungefähr 30 Ausbildungsstellen zu vergeben und sind für jede Bewerbung dankbar“, so der Schornsteinfegermeister Ralf Boje. „Wer sich bei mir bewirbt, bekommt sogar schon während der Ausbildungszeit einen Azubiflitzer zur Verfügung gestellt, der auch für private Zwecke genutzt werden darf“, lockt Mario Nowak seinen neuen Auszubildenden. „Die Zeiten in der Ausbildungsbranche haben sich stark verändert. Es ist nicht mehr wie früher. Heute bekommen die Auszubildenen, gerade auch in den handwerklichen Berufen, deutlich mehr Geld und deutlich mehr Boni, als früher“, so Ralf Boje. „Man versucht mit allen Mitteln, die man zur Verfügung hat, die Jugend zu locken, um den Fachkräftemangel möglichst gering zu halten“.