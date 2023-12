Dormagener Vereine Finanzspritze zum Jahresende von der Sparkasse

Die Sparkasse Neuss hat bei ihrer sogenannten Jahresendspende auch wieder zahlreiche Vereine und Einrichtungen in Dormagen mit Zuwendungen unterstützt. Die Empfänger verwenden das Geld zu einem großen Teil für bestimmte Projekte. Ein Beispiel ist der Freundeskreis des Raphaelshauses. Dort fließt das Geld in die Digitalisierung der Erinnerungsstätte im Raphaelshaus sowie in das Tanztheater-Projekt zum Thema Demokratie mit der Akademie Pina Bausch. Der FC Straberg braucht Geld für Mannschaftszelte.