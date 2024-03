Wohnungsbau in Nievenheim Finanzprobleme stoppen Bauprojekt

Dormagen benötigt dringend Wohnraum, vor allem preisgünstige Wohnungen. Daher ist das Projekt der städtischen Wohnraumgesellschaft Worado wichtig, die auf dem ehemaligen Gelände des Hallenbads in Nievenheim 47 preisgebundene Wohnungen errichtet, ein sehr wichtiger Baustein. Aber: Auf der Baustelle tut sich seit Wochen nichts. Den Grund dafür lieferte Bürgermeister Erik Lierenfeld vor einigen Tagen. In einem Schreiben an die Ratsmitglieder informierte er darüber, dass die Worado dem Generalunternehmer IMTI Enterprises mit Sitz in Düsseldorf eine sogenannte Ausfallbürgschaft in Höhe von fast zehn Millionen Euro gestellt hat. Wann das Vorhaben fertiggestellt wird, ist derzeit völlig offen. Eigentlich sollten die Wohnungen Ende Mai bezugsfertig sein.