Verursacher stellt sich Dormagener Polizei : Mit Bengalo Auto beim Vorbeifahren beschädigt

Update Dormagen Am Samstagabend, 30. April, fuhr eine 44 Jahre alte Frau aus Dormagen die Salm-Reifferscheidt-Allee in Richtung Hackenbroicher Straße. Ein Unbekannter warf einen brennenden Gegenstand auf ihr Auto. Nun hat sich der Verursacher gestellt. Wie es zu dem Unfall kam?

Eine 44-Jährige bemerkte in Höhe des Kreisverkehrs an der Dr.-Geldmacher-Straße einen Mann, der auf einem Fußgängerüberweg stand und einen brennenden Feuerwerkskörper ähnlich einer Fackel in Händen hielt, teilte die Polizei mit. Beim Vorbeifahren schleuderte der Unbekannte den Gegenstand auf den schwarzen Ford Galaxy der Dormagenerin. Die Frau bemerkte wenig später an ihrer Wohnanschrift, dass ein glühender Gegenstand in einem kleinen kreisrunden Loch in der Heckscheibe steckte und das Glas der Scheibe großflächig gesplittert war.