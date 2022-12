An Heiligabend in Dormagen Feuerwehr stimmt auf das Fest ein

„Das Konzert und Mitsingen ist dann weit in die Stadt zu hören“, freut sich Martin Brans, Vorsitzender des Musikzugs. Er selbst wird mit seinem Tenorhorn dabei sein, an der Seite von einem guten Dutzenden anderen Musikern und Musikerinnen der Freiwilligen Feuerwehr. 1961 ist der Musikzug gegründet worden, „so ein, zwei Jahre später gab es das erste Weihnachtskonzert“, erzählt Brans. Damals stand die Hauptwache der Feuerwehr an der heutigen Stelle der Stadtbibliothek, nach deren Umzug an die Kieler Straße blieb man bei der Tradition an diesem Ort, „der so schön zentral liegt“. Von „Stille Nacht“ bis „O du Fröhliche“ wird die Kapelle die klassischen Weihnachtslieder intonieren. Nicht nur für die Besucher, auch für die Musiker ist dies eine wunderbare Einstimmung auf das Fest. „Wir bekommen in den Gesprächen mit den Besuchern, die sich oftmals Gebäck oder Glühwein mitbringen, immer wieder wie sehr sie dieses Konzert mögen“, sagt Brans.