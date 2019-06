Einsatz in Dormagen : Feuerwehr rettet Entenfamilie aus Lichtschacht

Einsatz in Dormagen

Dormagen Tierischer Einsatz für die Dormagener Feuerwehr. Am Montag musste sie eine elfköpfige Entenfamilie aus dem Lichtschacht eines Hauses an der Lindenstraße befreien.

Anwohner hatten zuvor die Feuerwehr alarmiert. Die Aktion gelang. Die Tiere konnten wieder in die Freiheit entlassen werden. Derartige Einsätze sind gar nicht so selten, wie Stadtspreche Max Laufer feststellte. „Wir hatten im ersten Halbjahr 2019 rund 60 Einsätze mit Tierbezug“, sagt er. Das reichte vom angefahrenen Hund bis zum entflohenen Vogel. Danach werden die Tiere entweder zum Tierarzt gebracht. Oder, wie die Enten, in der Natur ausgesetzt.