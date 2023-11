Auftritt in Knechtsteden Feuerwehr-Musikzug begeistert mit Herbstkonzert „Originale“

Der Musikzug der Feuerwehr Dormagen hat jetzt sein traditionelles Herbstkonzert geben. Gleich mehrere Neuerungen durften die Zuschauer in der gut gefüllten Aula des Norbert-Gymnasiums erleben. Erstmals in der über 60-jährigen Geschichte des Orchesters begrüßte mit Frauke Hanenberg eine Frau als Vorsitzende die Hörerschaft. Ein klein wenig Lampenfieber habe sie schon gehabt, gab Hanenberg zu, doch bei einem von Beginn an freudig applaudierenden vollen Saal sei das schnell verflogen. Anschließend zeigten die 35 Musikerinnen und Musiker in Feuerwehruniform, dass Blasmusik viel mehr sein kann, als die Begleitung von Festumzügen.