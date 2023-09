Feuer in Straberg Feuerwehr löschte brennenden Misthaufen

Auf einem Hofgelände in Straberg hat am Sonntag, 24. September, ein Misthaufen gebrannt. Auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern schlugen die Flammen bis zu sechs Meter hoch. Um eine Ausbreitung zu verhindern, wurden um 14.43 Uhr die Feuerwehr Dormagen alarmiert und umfangreiche Löschmaßnahmen eingeleitet. Da sich die Löschwasserversorgung in dem Bereich als schwierig herausstellte, musste eine 500 Meter lange Schlauchleitung von der Winand-Kayser-Straße zum Hof verlegt werden. Dazu wurden weitere Einsatzkräfte aus Delhoven sowie ein Tanklöschfahrzeug aus Hackenbroich nachalarmiert.