Einsatz in Dormagen : Feuerwehr löscht Containerbrand an der Edisonstraße

Delrath Im Gewerbegebiet an der Edisonstraße hat es am Freitagmittag gebrannt. Die herbeigerufene Feuerwehr hatte die Flammen aber rasch unter Kontrolle.

(ssc) Der Notruf traf kurz vor Mittag ein: Die Feuerwehr Dormagen ist am Freitag um 11.40 Uhr alarmiert worden, um einen Container-Brand in einem Logistikzentrum an der Edisonstraße zu löschen. Bereits auf der Anfahrt konnten die ausrückenden Einsatzkräfte deutlich sehen, dass eine Rauchwolke über dem Betriebsgebäude stand. Ein Großcontainer hinter dem Logistikzentrum war in Brand geraten.