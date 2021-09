Einsatz in Dormagen : Feuerwehr löscht brennenden Zeitungsstapel in Buswartehäuschen

Dormagen Eine aufmerksame Zeugin wurde auf den dunklen Rauch an der Bushaltestelle aufmerksam. Sie verständigte sofort die Polizei und die Feuerwehr. Es entstand trotzdem ein Schaden am Wartehäuschen.

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Samstag, 25. September, gegen 4.40 Uhr dunklen Rauch in einer Bushaltestelle an der Salm-Reifferscheidt-Allee und verständigte Polizei und Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte in der Haltestelle abgelegte Zeitungen entzündet.