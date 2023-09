Chempark in Dormagen Werkfeuerwehr übte Ernstfall

Rund 80 Zuschauer hatten sich am Samstag gegenüber dem TSV Bayer Sportcenter, An der Römerziegelei, eingefunden. Der Grund: Sie wollten die Großübung zur Gefahrenabwehr live miterleben. Tobias Dehling, Chempark-Brandschutzbeauftragter und am Morgen vor Ort, staunte nicht schlecht. „Mit so vielen Menschen haben wir nicht gerechnet, aber wir freuen uns.“ Erwachsene und viele Kinder machten sich dann auf den Weg durch das Rheinvorgelände in Richtung Tankerbrücke 3, wo Säuren, Laugen und zum Teil auch leicht entzündliche Stoffe vom Rhein ins Werk und umgekehrt transportiert werden.