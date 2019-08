Einsatz in Dormagen : Feuer auf verlassenem Ponyhof in der Nähe des Wahler Bergs

Dormagen Am Mittwochabend musste die Dormagener Feuerwehr zu einem größeren Einsatz ausrücken. Ein Teil des verlassenen Ponyhofs stand in Flammen. Die Löscharbeiten waren nicht ganz einfach.

Nach dem Brand im Gebäude der Sparkassenfiliale an der Knechtstedener Straße in Horrem am Dienstagabend musste die Dormagener Feuerwehr am Mittwochabend erneut zu einem größeren Einsatz ausrücken. Diesmal stand ein Teil des ehemaligen und seit vielen Jahren verlassenen Ponyhofs in der Nähe von Zons/St. Peter, unweit von Wahler Berg und Bundesstraße 9, in Flammen, eine Art größerer Schuppen. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden, teilte Dormagens Stadtsprecher Max Laufer auf Anfrage am Donnerstag mit.