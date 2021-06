Brand in Dormagen : Feuer auf der Schultoilette der Sekundarschule

Auf der Damentoilette in der Sekundarschule hat ein Mülleimer gebrannt. Foto: dpa/Jens Kalaene

Dormagen Auf der Damentoilette in der Sekundarschule an der Beethovenstraße hat es am Donnerstagvormittag gebrannt. Die Ursache ist noch unklar.

Am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr bemerkten Schülerinnen der Sekundarschule an der Beethovenstraße einen brennenden Mülleimer in der Damentoilette im ersten Obergeschoss. Lehrkräfte konnten den Brand löschen. Weil es weiter rauchte, rückte die Feuerwehr mit 12 Einsatzkräften an, musste aber nicht mehr eingreifen. Zu einem Schaden kam es nicht, der Unterricht konnte wieder aufgenommen werden. Ob der Brand vorsätzlich oder fahrlässig gelegt wurde, ermittelt die Polizei. Hinweise unter der 02131 3000.

(NGZ)