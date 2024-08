Mehrere Verletzte in Dormagen Boot brannte auf dem Rhein

Die Feuerwehr Dormagen fuhr zunächst zur Erkundung der Lage die Anlegestelle in Zons an. Zur weiteren Unterstützung wurden die Löschboote des Chemparks sowie der Feuerwehr Köln angefordert. Der Löschzug Zons setzte parallel das Mehrzweckboot in Stürzelberg (Natorampe) ein, die DLRG Dormagen war ebenfalls mit einem Boot vor Ort. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch unklaren Lage wurde ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Dormagen auf die Fähre Zons beordert, um ggf. das Mehrzweckboot der Feuerwehr Dormagen bei notwendigen Löscharbeiten zu unterstützen. Dieses kam aber nicht zum Einsatz.