Benefizveranstaltung in Dormagen Festival „Musik aus Dormagen“ wird 20 Jahre alt

Am Samstag, 7. September, treten alleine elf Bands auf und rocken den Tag am Rhein. Darunter „Bob’s your uncle“, „2four2“, „Late Season“, „Projekt40“, „Out of Noise“ oder „Pink Flönz“. Einen Tag später, am Sonntag, 8. September, folgen acht weitere Bands wie zum Beispiel „Bergpiraten“, „Ströpper“, „Jazzcake“ oder „Starlettes“, „Crud“ und „Tight“. Alle Bands kommen entweder aus Dormagen oder haben einen lokalen Bezug. „Die Bühne wird quer zum Rhein stehen, so dass die Fans sowohl die Musiker als auch den Fluss im Blick haben“, verrät Markus. Das sei eine tolle Atmosphäre. Landgasthaus-Chefin Carina Siepen sorgt mit ihrem Team für die passenden Getränke und mehr. Es gibt Sitzgelegenheiten und die Möglichkeit, Picknickdecken auszulegen oder am Strand zu sitzen.