Kirche in Dormagen : Fertigstellung des Pfarrheims Gohr verzögert sich deutlich

Gohr Nicht, wie erhofft, Ende Juli, sondern frühestens Ende Oktober wird das lange gewünschte Domizil nutzbar sein. Die Gründe nennt Hermann-Josef Glasmacher aus dem Kirchenvorstand.

Im Frühjahr hatte es noch so ausgesehen, dass das neue Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinde St. Odilia in Gohr Ende Juli oder spätestens im August fertig werden würde. Daraus wird nun nichts. „Es wird wohl mindestens noch bis Ende Otober dauern, bis die Arbeiten abgeschlossen sind“, teilte Hermann-Josef Glasmacher, der stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes der Gemeinde, am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Auch finanziell lief nicht alles ganz so, wie es die Gohrer geplant hatten. Weil sie das Gebäude auch für Veranstaltungen vermieten und gegebenenfalls nach 22 Uhr nutzen möchten, hat die Baubehörde den Einbau einer Lüftungsanlage angeordnet – damit nicht zu später Stunde Fenster zum Lüften geöffnet und Nachbarn durch Lärm belästigt werden. Für Glasmacher eine durchaus sinnvolle Sache, aber die zusätzlichen Kosten in Höhe von 110.000 bis 120.000 Euro schmerzen schon.

Doch es gibt auch sehr viel Erfreuliches rund um das Pfarrheimprojekt zu berichten. Glasmacher nennt in diesem Zusammenhang unter anderem eine Spende von Greenpeace zur Installation einer Photovoltaikanlage. Und mit einer Luftwärmepumpenheizung und der Regenwasserverrieselung in einer Rigole, einem Auffangbecken, welches das Regenwasser aufnimmt und versickern lässt, ist die Gemeinde in puncto Klima- und Umweltschutz und bei modernen, regenerativen Energien in Zukunft gut aufgestellt.