Dormagen als Filmkulisse : Fernsehteam dreht mögliche neue Sat-1-Serie in Zons

Auf Teilen der Wilhelm-Busch-Straße gibt es ein Halteverbot. Foto: Klaus D. Schumilas kds

Zons Zons kommt wieder ins Fernsehen – so zumindest der Plan. Ein Team der Kölner Produktionsfirma ITV Studios dreht am Mittwoch eine Szene für eine mögliche neue Sat-1-Krimiserie in der Wilhelm-Busch-Straße

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Alexander Triesch Von Alexander Triesch Autorendetails aufklappen Alexander Triesch (atrie) ist Journalistenschüler der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

. Von 14 bis 24 Uhr werden deshalb mehrere Halteverbotszonen an der Kreuzung Eichendorffstraße eingerichtet. Die Dreharbeiten finden nahe der Einmündung statt, der Eigentümer hat das Gebäude schon mehrmals für Dreharbeiten zur Verfügung gestellt.

Die Szenen sollen Teil einer so genannten Pilotfolge der Serie „Susanne Knopf“ werden und spielen in Wahrheit im Ruhrgebiet und nicht in Zons. Da erstmal nur eine Folge abgedreht wird, ist nicht klar, ob die Serie je im Fernsehen laufen wird. Immer wieder kommt es vor, dass Sender einen Piloten in Auftrag geben und das Material vor ausgewähltem Publikum lediglich testen. Nach Informationen unserer Redaktion soll es sich bei „Susanne Knopf“ um eine fiktionale Krimiserie mit humorvollem Einschlag handeln. Namhafte Schauspieler sollen nicht beteiligt sein.