Kultur in Dormagen : Im Museum werden Kinder in den Ferien zu Künstlern

Die Malerin Roswitha Neumann beteiligt sich am Ferienangebot des Kreismuseums in Zons. Foto: Dieter Staniek/Staniek, Dieter (stan)

Zons Nächste Woche gibt es dazu mehrere Workshop-Tage. Angeleitet werden die jungen Teilnehmer von Roswitha Neumann und Doris Maria Moormann-Goltz.

Museumsbesuch ist nichts für Kinder? Zu langweilig? Von wegen. Das Team des Kreismuseums an der Schloßstraße in Zons tritt solchen Vorurteilen entgegen. In den Sommerferien bietet die Einrichtung zwei Workshops und eine kostenlose Rallye für Kinder und Jugendliche an. Das Programm läuft in der kommenden Woche. Und noch sind einige Plätze frei; eine Anmeldung lohnt sich daher.

Die beiden Workshop-Tage sind am Mittwoch, 27. Juli, und am Donnerstag, 28. Juli, jeweils in der Zeit von 9.30 bis 13.30 Uhr. Sie gehören zum Projekt Kulturrucksack NRW und laufen in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule (VHS) Dormagen. Der Workshop heißt „Very Strange! Gestalten wie Paul Flora“ und bezieht sich auf die aktuelle Sonderausstellung „Gestatten? Paul Flora“ im Museum. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren. Nach einer Führung durch die Ausstellung im Kreismuseum können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der VHS Dormagen selbst kreativ werden. Die Dormagener Künstlerin Roswitha Neumann weiht die Jungen und Mädchen in feinste Zeichentechniken und in die Kunst der Radierung mit einer echten Druckerpresse ein. Die im Workshop entstandenen Werke können mit nach Hause genommen werden. Für Verpflegung und die Fahrt zwischen Museum und VHS ist gesorgt. Eine Anmeldung ist für einen der beiden Tage möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt ist der Museumsvorplatz und Abholort durch die Eltern bei der VHS in Dormagen.

Am Freitag, 29. Juli, von 10 bis 13 Uhr erfahren Kinder zwischen acht und zwölf Jahren in dem Workshop „Gestrandet in Zons. Eure Ausstellung am Rhein“, wie eine Ausstellung an einem ganz besonderen Ort umgesetzt wir: dem Rheinufer. Nach einer kurzen Einführung durch die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Museums, Myrjam Wahl, in das Ausstellungswesen gehen die Kinder gemeinsam mit der Künstlerin Doris Maria Moormann-Goltz auf die Suche nach geeigneten „Ausstellungsstücken“ am Rheinufer. Die Teilnahme kostet drei Euro pro Kind. Treffpunkt ist der Museumsvorplatz. Für alle Workshops ist eine Anmeldung unter 02133 53020 oder per Mail erforderlich.

Ein besonderer Tipp für alle, die mit ihren Kindern oder Enkeln ins Museum möchten: Bis zum 14. August begleitet Rabe Flori Kinder in einer Rallye durch die Sonderausstellung. Quizunterlagen gibt es kostenlos an der Museumskasse.

(ssc)