Tierbestand in Dormagen : Rechtzeitig vor Ostern: Feldhasen hoppeln wieder

Tierbestand in Dormagen

Ein Feldhase in einer Dormagener Wiese. Tierschützer warnen, die Tiere könnten bald als gefährdet gelten. Foto: Michael Albrecht

Ob der Osterhase dieses Jahr bei den Dormagenern vorbeischaut, ist noch ungewiss, aber zumindest wurden seine Artverwandten schon gesichtet. Der Feldhase ist nach dem Winter wieder in den Feldern und Wiesen unterwegs.

Genaue Zahlen gibt es zwar nicht, weil die Förster Hasen nur in einigen Referenzgebieten (etwa Kaarst) zählen – eine bundesweite Erhebung des Deutschen Jagdverbands gibt dem Eindruck Peters allerdings recht. So zählten die Jäger 2018 durchschnittlich zwölf Feldhasen pro Quadratkilometer. Das ist ein Hase mehr als in den vergangenen Jahren, insgesamt wurden 18 Prozent mehr Tiere gezählt. Auch damals gab es kaum Regen im Frühling. Grundlage der Zählung ist eine sogenannte Scheinwerfertaxation im Frühjahr und Herbst. Jäger zählen die Feldhasen nachts mit normierten Scheinwerfern auf festgeleckten Strecken im Wald.