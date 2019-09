Gelungene Veranstaltung : Dormagen feiert buntes Stadtjubiläum

Dormagen Anlässlich des 50. Geburtstages der Stadt öffnete das Neue Rathaus am Sonntag seine Türen. Bürgermeister Lierenfeld präsentierte auf der Bühne das erstgeborene Kind der Stadt sowie Ehepaare mit 50-jährigem Hochzeitsjubiläum.

Anlässlich des Jubiläums hatte sich die Stadt auch etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Auf der Bühne präsentierte Bürgermeister Erik Lierenfeld mehrere Dormagener Eheleute, die sich vor 50 Jahren das Ja-Wort gaben. Lierenfeld schlüpfte in die Rolle des Moderators und stellte den Ehepaaren die ein oder andere persönliche Frage. Mit auf der Bühne war auch das Ehepaar Marianne und Adam Malzkorn. Was aus heutiger Sicht etwas ungewöhnlich scheint, ist der Weg, über den sich die beiden kennenlernten: Über eine Heiratsannonce in der Zeitung kam es zum ersten Treffen. Mittlerweile haben die beiden drei Enkelkinder. Ebenfalls mit auf der Bühne waren der mittlerweile 50-jährige Oliver Gebauer und seine Eltern. Er war damals das erste in der Stadt Dormagen geborene Kind. Daher führte Lierenfeld auch mit den Gebauers ein kurzes Gespräch auf der Bühne. „Ich habe mich sehr für die Einladung gefreut“, verriet Gebauer. Heute lebt er in Solingen. „Der Liebe wegen hat es mich dorthin verschlagen.“ Geboren wurde er noch im alten Krankenhaus, dem heutigen Augustinushaus. Das Kreiskrankenhaus Hackenbroich gab es damals noch nicht.

Außerdem öffnete das neue Rathaus seine Türen für die Bürger: Im Erdgeschoss zeigte ein „Walk of History“, der vom Haupteingang zum Familienbüro führte, ausgewählte Meilensteine der Stadtgeschichte von 1969 bis heute. Im Ratssaal hatten die Besucher die Möglichkeit, von Heimatforscher und Zonser Stadtwächter Herman Kienle filmisch in die Stadthistorie eingeführt zu werden. Der 78-Jährige entwickelte schon sehr früh seine Leidenschaft für Stadtgeschichte und bietet seit mittlerweile mehr als 50 Jahren Stadtführungen an. Er ist Vorsitzender des Denkmalschutzes der Stadt Zons und hat bereits mehrer Publikationen veröffentlicht. In der dritten Etage des Rathauses konnten die Besucher in einer Ausstellung die Entstehungsgeschichte der heutigen Stadt bei einer gemütlichen Runde Kaffee und Kuchen nachverfolgen. Auch für die kleinen Besucher wurde bestens gesorgt: Das Familienbüro bot neben Kinderschminken auch ein ein sogenanntes „Instrumentenkarussell“, organisiert von der Dormagener Musikschule, an: Hier konnten sich die Kleinen musikalisch austoben und an unterschiedlichen Instrumenten, wie beispielsweise Gitarren, Geigen oder einer Riesenblockflöte, ausprobieren. „Wir hatten hier heute schon einige Talente sitzen“, so Musikschulleiterin Eva Krause-Woletz.