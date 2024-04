50 Jahre Stadt Dormagen Großes Jubiläum für 2025 geplant

Ähnlich wie das Jubiläum „650 Jahre Stadt Zons“ im vergangenen Jahr soll auch das 50-jährige Bestehen der Stadt Dormagen im kommenden Jahr gebührend gefeiert werden. Zur Finanzierung des Festprogramms „50 Jahre Stadt Dormagen" werden 75.000 Euro in den Haushalt 2025 eingestellt. Mit dem Budgetvorschlag orientiert sich die Verwaltung am Kostenrahmen des Zonser Jubiläums. Der Stadtrat hat die Finanzierung des Programms am Donnerstag einstimmig beschlossen und damit den Haushaltsberatungen für 2025 vorgegriffen. So soll eine rechtzeitige Organisation und Umsetzung des Jubiläumsprogramms ermöglicht werden.