100 Jahre VHS in Deutschland : Volkshochschulen schaffen Chancengleichheit

In Feierstimmung: (v.l.) Beigeordnete Tanja Gaspers, Filip Dedeurwaerder-Haas (Geschäftsführer des Landesverbands der Volkshochschulen NRW), Volkshochschulleiterin Heidi Markus. Foto: Büntig. Foto: Stefan Büntig

Dormagen 2019 ist ihr Jubiläumsjahr: Mit einem Festakt feierten zahlreiche Besucher das 100-jährige Bestehen der Volkshochschulen in Dormagen.

Ein ganzes Jahrhundert – auf diese beachtliche Zeit blicken in diesem Jahr die Volkshochschulen in Deutschland zurück. Auch in der Dormagener VHS, die strenggenommen erst vor 63 Jahren ihre Türen öffnete, war dieses Ereignis ein Grund zur Freude. Einrichtungsleiterin Heidi Markus feierte gemeinsam mit zahlreich erschienenen Gästen – unter ihnen Kursteilnehmer, Dozenten, Politiker sowie weitere Interessierte – bei einem ausgiebigen Buffet und kühlen Getränken. Im Rahmen des Festaktes wurde außerdem die neue Ausstellung „Volkshochschule kreativ“ eröffnet.

VHS-Leiterin Heidi Markus begrüßte alle Anwesenden und stellte fest: „In dieser langen Zeit hat die VHS viele Phasen durchlebt – gute sowie schlechte“. Doch weiterhin beschreibe sie einen Ort, an dem sich Menschen mit gleichen Interessen treffen. „Die VHS ist die Nummer Eins in Sachen Weiterbildung“, sagte Markus stolz. So wurden im vergangenen Jahr 745 Kurse in Dormagen angeboten mit über 6000 Teilnehmern.

1919 gilt als Geburtsjahr der Volkshochschulen in Deutschland. „Die Weimarer Verfassung erwähnte erstmals das Recht auf eine lebenslange Bildung“, erklärte Filip Dedeurwaerder-Haas, Geschäftsführer des Landesverbands der Volkshochschulen NRW, und fügte hinzu: „Im Zuge dieser Verabschiedung haben sich die ersten Volkshochschulen gegründet – mittlerweile gibt es mehr als 900 in Deutschland“. Damals wie heute leisten sie mit ihren breiten Kursangeboten einen wichtigen Beitrag: Sie bilden Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen weiter und ermöglichen Chancengleichheit. „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans in der VHS“, scherzte Dedeurwaerder-Haas.