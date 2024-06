Nach Neubau: Wie es mit der alten Grundschule Zons weitergehen kann FDP setzt sich für Wohnnutzung ein

(In Zons wird es eine „neue“ Grundschule geben, die viel zu kleine Friedrich-von-Saarwerden-Schule platzt aus allen Nähten, vor allem die OGS-Betreuung ist das Sorgenkind. Die Pläne für einen Neubau auf einem 8000 Quadratmeter großen Areal im Märchenviertel, westlich der Wilhelm-Busch-Straße, liegen vor, in der Politik herrscht weitestgehende Einigkeit über den Standort. Aber was passiert mit der künftigen „Ex-Grundschule“? Die FDP hat dazu eine Idee und folgerichtig einen Antrag im Planungsausschuss eingebracht: Sie wünscht sich dort eine Folgenutzung mit Wohnen.