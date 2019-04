Sozialer Wohnungsbau in Dormagen : FDP und Grüne kritisieren Andreas Behncke

Sozialer Wohnungsbau in Dormagen

Dormagen Die Parteien werfen dem Landratskandidaten Verzögerungstaktik beim sozialen Wohnungsbau vor.

Gut zwei Wochen ist es her, dass SPD-Landratskandidat Andreas Behncke im Bürgerhaus Horrem den Schwerpunkt seines Wahlkampfes präsentiert hat: Ein 240 Millionen Euro schweres Förderprogramm, verteilt über zehn Jahre, wolle er für günstigen Wohnungsbau auflegen, sofern er im kommenden Jahr Amtsinhaber Hans-Jürgen Pertrauschke ablösen sollte. Sozialer Wohnungsbau ist auch ein Thema in Dormagen, zweimal stand es zuletzt auf den Tagesordnungen politischer Gremien – im Planungs- und Umweltausschuss sowie im Hauptausschuss. Doch in beiden Sitzungen wurde der Grünen-Antrag „Nachhaltige Schaffung von sozial gefördertem Wohnraum“ nicht diskutiert auf Betreiben von Behnckes SPD, die Beratungsbedarf angemeldet hatte und von der CDU unterstützt wurde. Grüne und FDP haben dieses Vorgehen jetzt hart kritisiert.