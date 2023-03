Politik in Dormagen FDP berät Haushalt und lehnt Steuererhöhungen ab

Zuletzt hat die FDP mehr als 300.000 Euro in der Optionsliste identifiziert, in der die Verwaltung alle freiwilligen, und damit verzichtbaren, Ausgaben zusammengestellt hat. „Wichtige Bereiche wie Bildung haben wir bei den Kürzungen ausgelassen, jedoch dennoch viele Punkte gefunden, die in einer finanziellen Krisensituation wie aktuell geschoben werden sollten“, so Meyer.