Sport in Dormagen : Runter von der Couch mit dem Event „Straberg bewegt“

Straberg Wenn Lauf-Veranstaltungen abgesagt werden, fehlt vielen die Motivation zu trainieren. Der FC schafft mit einem Event Abhilfe. Nicht nur für versierte Sportler.

Jeder, der Lust hat, kann mitmachen und in diesem Zeitraum in unterschiedlichen Kategorien antreten - zu Fuß oder mit dem Rad. So kann man über fünf, zehn oder 15 Kilometer spazieren gehen, walken oder laufen, je nach Fitness und Ehrgeiz. Zum Radeln stehen Distanzen von 12,5, 25 oder 50 Kilometern zur Auswahl. Dabei sei es völlig egal, ob man als ambitionierter Sportler, der eine neue Bestzeit aufstellen möchte, auf die Strecke geht, oder aus Freude daran, sich zu bewegen. Man kann mehrmals in den unterschiedlichen Kategorien teilnehmen, wie Scharfenberg erklärt. „Man kann theoretisch jeden Tag teilnehmen. Heute beim Spaziergang, morgen auf dem Rad, übermorgen beim Laufen.“

Man muss weder Vereinsmitglied sein, noch in Straberg wohnen, um teilnehmen zu können. „Und das Schöne ist, man muss nicht erst irgendwohin fahren, man kann direkt vor der eigenen Haustür starten.“ Nach absolvierter Distanz senden die Teilnehmer ihre Ergebnisse und die Daten lediglich per Mail (Stephan.scharfenberg@fc-straberg.de) oder Whatsapp (0157 52603913) an das Organisationsteam, die daraus ein virtuelles Ranking erstellen. Zusätzlich erhält jeder Startende auf Wunsch eine Urkunde am Ende der Aktion. (Eine App, Laufuhr, Stoppuhr, Laufbandanzeige etc. können dabei helfen.