FC Köln Thema in Dormagen Doublesieger Daniel Prestin zu Gast bei Loss mer schwade

Am 8. Januar feierte das Kölner Talk-Format Loss mer schwade mit Bürgermeister Erik Lierenfeld und Wolfgang Bosbach eine erfolgreiche Premiere in Dormagen. Ende Februar sollte ein zweiter Talk folgen. Doch nun kommt das von Markus Krücken und Eduard Bopp ins Leben gerufene Format schneller als geplant zurück in die Stadt. Und das hat einen aktuellen Grund: die Krise des 1. FC Köln. Am Dienstag, 6. Februar, sind deshalb zwei FC-Kenner zu Gast in der Musikkneipe Streetlife, Kölner Straße 45, von Daniele Fiori. „Wir wollen am Puls der Zeit sein und unserem Publikum Gäste bieten, über die man spricht“, sagt Markus Krücken und verrät, dass Dieter Prestin, ein scharfer Kritiker des 1. FC Köln und Kenner der Szene, sowie Starautor und Jonas-Hector-Biograf Frank Steffan zu Gast sein werden.