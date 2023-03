Konzert in Dormagen Jürgen Saalmanns faszinierendes Gitarrenspiel in der Christuskirche

Das Festhalten an Musikschubladen ist nichts für den ungewöhnlichen Alleinunterhalter Jürgen Saalmann. Zugegeben, der Gitarrist forderte sein Publikum in der Christuskirche, als er es am Mittwochabend auf eine Reise der ungewöhnlichen Art mitnahm. Unter der Rubrik „In der Schwebe“ und mit Auszügen aus seinem Album „a voyage“ nahm sich der Tonkünstler entschlossen Klassik, Ethno-Musik und urbanen Sound vor.