Ostereiermarkt in Dormagen Von Wachtelei bis Straußenei: Faszination Ei

Wer sich von so viel Kreativität, Kunst und Handwerk inspiriert fühlt und sich einmal an den feinen Naturobjekten versuchen möchte, hat während des Ostermarktes direkte Gelegenheit dazu. Innerhalb einer kostenlosen Kunstaktion am museumspädagogischen Stand können Kinder, Jugendliche und Erwachsene selbst tätig werden und farbenfrohe Eier gestalten. „Das Besondere in diesem Jahr ist daran, dass wir die Aktion an unsere aktuelle Ausstellung „Second Life - Upcycling Kunst und Kunsthandwerk“ angelehnt haben. Dazu haben wir Materialien, größtenteils Papiere, gesammelt“, verrät Verena Rangol.