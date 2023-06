Integration in Dormagen Familien-App ist jetzt mehrsprachig nutzbar

„Durch die Übersetzungsfunktion kann die Familien-App jetzt von wesentlich mehr Dormagener Bürgerinnen und Bürger genutzt werden und wir erhoffen uns, wichtige Informationen so noch breiter streuen zu können“, sagt Sozialplaner Jonas Ziethen. Die Texte in der App werden automatisiert übersetzt. Die Dormagener Familien-App ist ein digitales Angebot der Stadt Dormagen. Diese bietet seit Oktober 2020 werdenden und jungen Eltern dieses virtuelle Unterstützungs- und Informationsangebot kostenlos an. Die Familien-App kann im Google Play Store und im Apple AppStore heruntergeladen werden. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.dormagen.de/familienapp.