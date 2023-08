Eisenhochzeit in Dormagen Fine und Willi Bungartz seit über 80 Jahren zusammen

Vor über 80 Jahren lernten sich Karl-Wilhelm und Josefine Bungartz in der Grundschule Delrath kennen. Vom ersten Tag an teilten sich die beiden gemeinsam eine Schulbank. Sie waren unzertrennlich, verbrachten ihre Nachmittage gemeinsam, teilten sich einen Freundeskreis. „Irgendwann hat es dann auch endlich bei Willi gefunkt. Ich war schon so lange in Willi verliebt, habe mich aber nicht getraut, es zu sagen. Ich bin da auch alt-modisch. Da soll schon der Mann den ersten Schritt machen“, erinnert sich Fine Bungartz (87). „Vielleicht war ich auch einfach schüchtern. So eine wunderschöne Frau, die bekommt man nicht alle Tage“, fügt ihr Mann Willi (88) verschmitzt hinzu, der verliebt wirkt wie am ersten Tag.