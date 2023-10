Glück gefunden in Dormagen Iranische Flüchtlingsfamilie hat die Hoffnung nie verloren

Die Gründe, warum Flüchtlinge ihre Heimat verlassen, sind vielfältig. Und mindestens genauso viele Geschichten haben sie zu erzählen. Meysam (35) und Mahsa (32) haben der Redaktion ihre Geschichte erzählt. Eine Geschichte, die Mut macht in diesen Zeiten und eine Geschichte, die zeigt, dass sich Anstrengung lohnt. Heute ist die junge Familie angekommen. In einer neuen Kultur, mit neuen sozialen Kontakten, in einer neuen Sprache und auch im Job. Aber es war ein langer Weg.