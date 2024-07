Parkchaos in Dormagen Stadt ergreift weitere Maßnahmen am Stadtbad Sammys

In der Robert-Koch-Straße kommt es immer wieder zu einem Park- und Verkehrschaos, vor allem wenn die Schwimmkurse im Stadtbad „Sammy“ beginnen. In diesen Stoßzeiten, wenn Eltern ihre Kinder zum Schwimmen bringen oder abholen, gilt alles, aber offensichtlich nicht die Straßenverkehrsordnung. Denn es wird in zweiter Reihe geparkt, Einfahrten oder Behindertenparkplätze werden zum Parken genutzt oder es kommt zu gefährlichen Wendemanövern auf der Straße. Und das, obwohl die Stadt nach massiven Anwohnerbeschwerden Maßnahmen ergriffen hat.