Vorfall in Dormagen : Falscher Arzt versucht Senior auszutricksen

(Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Dormagen Am Mittwoch gegen 13.25 Uhr kontaktierten Unbekannte einen 71-Jährigen aus Hackenbroich am Telefon. Ein angeblicher Arzt am anderen Ende der Leitung versuchte dem Senior zu suggerieren, dass sein Sohn erkrankt sei und unter hohem Fieber leide.

Für die weitere Behandlung und den Transport eines dringend benötigten Medikaments müsse er Geld an ein Universitätsklinikum überweisen.