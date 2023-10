Warnung für Dormagen Falsche Verbraucherschützer am Telefon

„Die Verbraucherzentralen rufen niemals unaufgefordert an. Unsere Beratung findet ausschließlich auf Nachfrage der Ratsuchenden statt“, warnt Ralf Eming, Leiter der Beratungsstelle Dormagen, vor der Masche. Auch führen die Verbraucherzentralen keine Umfragen durch oder legen irgendwelche Listen an, die angeblich vor Telefonwerbern oder Gewinnspielen schützen. Sollten Verbraucher und Verbraucherinnen einen solchen Anruf bekommen, sollten sie sich nicht auf ein Gespräch einlassen. „Am besten ist es, sofort aufzulegen. Keinesfalls sollten dubios erscheinende Anrufern persönliche Daten und Kontonummer preisgeben werden“, so der Leiter der Beratungsstelle. Auch die Polizei rät in solchen Fällen dazu und vor allem wachsam zu sein.