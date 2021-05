Dormagen : Fahrradbeauftragter motiviert zum „Stadtradeln“

Beim „Stadtradeln“ werden Jung und Alt gebraucht. Foto: dpa-tmn/Tobias Hase

Dormagen In den vergangenen Jahren war Dormagen stets erfolgreich, gewann zwischenzeitlich sogar vier Mal in Folge. Schon Ende Mai geht es wieder los.

Bald ist es wieder so weit, vom 28. Mai bis 17. Juni 2021 können die Dormagener wieder radeln, was das Zeug hält. Ende Mai startet erneut das große „Stadtradeln“. Bei dem Wettbewerb geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Im Rahmen des Wettbewerbs treten Teams aus Kommunalpolitik, Schulklassen, Vereinen, Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität in die Pedale. Gesucht werden die fahrradaktivsten Kommunalparlamente und Kommunen sowie die fleißigsten Teams und Radelnden in den Kommunen selbst.

Im Jahr 2020 beteiligten sich in Dormagen 1075 Radelnde in 71 Teams und legten insgesamt 307.317 Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Das entspricht einer stolzen Vermeidung von rund 45 Tonnen CO 2 . 2021 haben sich bis jetzt (Stand 30. April) 254 Radelnde in 41 Teams registriert. Mit dabei sind unter anderem das Raphaelshaus mit 18 Radlern, Bayer Dormagen mit 50 Personen und die Stadtverwaltung Dormagen mit 16 Fahrradfahrern. Das Durchschnittsalter der vergangenen Jahre lag bei 45 Jahren – und mehr Frauen als Männer haben an dem Wettbewerb teilgenommen.