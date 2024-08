Covestro in Dormagen Starker Partner für Wirtschaft und Ausbildung

Beim Dialog des Landrats mit den Covestro-Vertretern ging es auch um Arbeits- und Ausbildungsplätze. Angesichts des wachsenden Fachkräftebedarfs gelte es, junge Menschen schon früh für den Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu begeistern, waren sich die Gesprächspartner einig. Dort setzt etwa das Netzwerk „Zukunft durch Innovation“ (zdi) an, in dem der Chempark-Betreiber Currenta und der Rhein-Kreis Neuss kooperieren. Das neue Chemie- und Wasserstofflabor am Berufsbildungszentrum des Kreises in Dormagen soll außerdem ein Vorzeigeprojekt in der Ausbildung an Berufsschulen in NRW werden.