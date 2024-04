Wohnungsnot in Dormagen Initiative sucht Lösungen für das Wohnraumproblem

Während sich in Berlin die Baubranche zum Wohnungsbaugipfel traf und deutlich machte, dass die Wohnungsbaukrise die gesamte deutsche Wirtschaft hart treffen könnte und deshalb neue Subventionen forderte, die aber abgelehnt wurden, fand in Dormagen bei Laufenberg Immobilien die zweite Expertenrunde „immovativ“ statt. Die Probleme in Dormagen sind nicht anders als beim Wohnungsbautag in Berlin. Zu lange Bearbeitungszeiten von Förderanträgen beim Rhein-Kreis Neuss, zu viel Bürokratie, vor allem aber zu wenig Wohnraum und Bauland.