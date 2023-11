Sport in Dormagen Ex-Nationalspieler Thomas Helmer plauderte bei der CDU

Fast wäre die Kulle für den „Dormagen Talk“ der CDU zu klein gewesen, so groß war das Interesse am Thema „Sport in unserer Gesellschaft heute“, zu dem der Stadtverband um die Vorsitzende Anissa Saysay Ex-Profi-Fußballer Thomas Helmer eingeladen hatte. Eine gute Entscheidung, wie sich im Verlauf des Abends herausstellte.