Menschen in Dormagen Der „Robin Hood“ im Einsatz für schwierige Biografien

„Yogy“, alias Jürgen, Brockmeyer ist ein Tausendsassa. Ein Robin Hood im Einsatz für schwierige Biografien. Einer, der sich mit unermüdlichem Engagement dem Ehrenamt verschrieben hat. Sein besonderer Fokus liegt dabei auf der Drogen- und Kriminalitätsprävention bei Jugendlichen und der Betreuung jener Menschen, die vom Weg abgekommen sind, die Umwege durch Gefängnismauern gegangen sind. Sie auf ihrem Rückweg in die Gesellschaft und hinein in ein eigenständiges Leben zu begleiten und zu unterstützen, ist ihm eine Herzensangelegenheit. Denn er weiß, was passieren kann, wenn straffällig gewordene Menschen nach ihrer Haft ohne Halt in die Freiheit entlassen werden.