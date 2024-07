Ex-Bürgermeister zieht Konsequenzen aus der „Affäre Voss“ Hoffmann tritt als Ombudsmann zurück

Aus der schlichten Anfrage der CDU-Parteivorsitzenden und Stadtverordneten Anissa Saysay an Bürgermeister Erik Lierenfeld, ob in der Verwaltung Bezüge gezahlt werden, ohne dass es eine Gegenleistung gibt, droht eine Affäre zu werden. Es gibt zumindest in der Folge schon eine personelle Konsequenz: Peter-Olaf Hoffmann, in der Anti-Korruptionsstelle der Stadt seit Juli 2022 als Ombudsmann tätig, ist mit sofortiger Wirkung von diesem Mandat zurückgetreten. Der Grund für diesen Schritt ist in der Causa Voss begründet.