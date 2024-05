Nach Recherchen von Correctiv zur Ökogaslüge Wurden Gaskunden von der evd getäuscht?

Die Versprechen der Energieanbieter werden oft nicht gehalten. Das ist das Ergebnis einer Recherche des Netzwerkes Correctiv. Zahlreiche Unternehmen werben mit klimaneutralem Erdgas, so auch bis vor Kurzem die evd. Es wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Mit Gas heizen und gleichzeitig das Klima retten. Denn genau so lautet das Versprechen vieler deutscher Energieversorger. Laut Correctiv kann das Netzwerk insgesamt 116 deutschen Gasversorgern nachweisen, dass sie in den vergangenen 13 Jahren Gastarife und -produkte angeboten haben, die weit weniger grün sind als versprochen.