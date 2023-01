Energieversorger in Dormagen evd schließt Kundencenter mittwochs früher

Die Anzahl der Nachfragen auf allen Kanälen hat sich in den letzten Wochen nahezu verzehnfacht gegenüber dem Stand von vor einem Jahr. „Wir haben in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten volles Verständnis für die Anliegen und Sorgen unserer KundInnen und uns liegt die individuelle Klärung jeder Anfrage sehr am Herzen. Das benötigt Zeit, und so entstehen zusammen mit der großen Nachfrage derzeit leider längere Wartezeiten als gewöhnlich“, sagt Schleien. Die evd bittet darum, Anfragen nicht mehrfach einzureichen oder gleichzeitig an mehrere E-Mail-Adressen zu senden.