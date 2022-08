Tannenbusch : Funkelndes Farbenspiel im nächtlichen Geopark

Dormagen Gut 500 Besucher genossen ein funkelndes Farbenspiel im nächtlichen Tannenbusch: Sie waren Gäste bei der Lichternacht im Geopark, die es seit fast 20 Jahren gibt.

Fast ebenso lange sind die „Coyoten“ – dieses Mal in der Besetzung Markus Mittelstädt, Markus Fuchs und David Thies – als musikalischer Part mit an Bord. Ihre handgemachte Musik schickt die Ü40er-Jahrgänge zurück in ihre Jugendzeit und ist – ganz wichtig – mitsingtauglich. So animierte Mittelstädt seine Zuhörer wie immer, bei „Verdamp lang her“ mit einzustimmen, und lud dazu ein, „ein paar Augenblicke einfach nur da zu sein und den Rest zu vergessen“. Die Band kommt viel rum, der Gig im Tannenbusch aber „gehört für uns immer zu den Highlights“.