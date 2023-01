Energiepreise in Dormagen Versorger evd ist einer der teuersten Stromanbieter

Dormagen · Die Dormagener Senioren Union will mit einem Bürgerantrag an den Stadtrat für mehr Transparenz bei den Stromkosten sorgen, die der Energieversorger evd erhebt. Wie die Verbraucherzentrale die Lage in Dormagen einschätzt und was Kunden tun können.

20.01.2023, 04:50 Uhr

Neben dem Gaspreis sind auch die Stromkosten enorm angestiegen – vor allem in Dormagen. Das wird sich offenbar erst in einem Jahr wieder ändern. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Von Klaus D. Schumilas