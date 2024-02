Außergewöhnlicher Gottesdienst in Dormagen Die Liebe im Fokus

Dass dies kein gewöhnlicher Gottesdienst war, merkten die Besucher gleich zu Beginn, als sie ihre Plätze einnahmen. Auf ihren Stühlen fanden sie an diesem besonderen Morgen eine Postkarte in rot-orange mit der Jahreslosung 2024: „Alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe", die die Künstlerin Stephanie Bahlinger eigens für diesen Anlass gestaltet hatte. Nur drei Tage vor dem Valentinstag, dem Tag der Liebenden, feierten neun Paare gemeinsam einen Gottesdienst ganz im Zeichen der Liebe. Viele warteten gespannt und zum Teil Händchen haltend auf den Segen. Eine freudige Erwartung lag spürbar in der Luft.