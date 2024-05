Elf Schützenvereine zu Gast Großes Königspaartreffen in Dormagen

Manfred Klein, Vorsitzender des Stadtverbandes, betonte in seiner Begrüßung die Notwendigkeit der Vernetzung, um Synergien für alle Vereine zu schaffen. Diesen Gedanken unterstrich die Horremer Brudermeisterin Sabine Janning, die ihrerseits noch einmal zur „Saisoneröffnung“ der Schützenfeste im Stadtverband am kommenden Freitag in Horrem einlud, bei der Olli Briesch (1 Live) eine Talkrunde über die Bedeutung des Schützenwesens („Immaterielles Weltkulturerbe“) und die Unterstützung durch Handel und Gewerbe moderieren wird.