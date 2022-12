Engagement in Dormagen Landesregierung ehrt Europa-Schützen

Die EGS hat sich in diesem Jahr unter Federführung ihres Generalsekretärs aus Dormagen, Peter-Olaf Hoffmann, maßgeblich um die Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung mittels des Partnerverbands der ukrainischen Kosaken und in Kooperation mit weitere Partnerverbänden in Polen (Poznan, Krakow) verdient gemacht. Auf der Basis jahrelanger Kontakte entstand das Unterstützungsnetzwerk innerhalb von wenigen Tagen. Dabei ist die gesamte Verwaltung der Transporte in ehrenamtlicher Hand, erfolgt die Unterstützung durch Logistikunternehmen und werden alle Verwaltungs- und Transportkosten von Sponsoren übernommen bzw kostenlos geleistet.