Haushalt in Dormagen Verantwortung für Generationen

Meinung | Dormagen · Dicker kann es kaum kommen: Pandemie, Krieg in Europa, Inflation, steigende Preise. In dieser Situation will Dormagen einen ausgeglichenen Haushalt schaffen, der Handlungsfreiheit gibt, aber keinen unabtragbaren Schuldenberg verursacht.

Von Klaus D. Schumilas

14.12.2022, 04:50 Uhr

Im Rathaus wurde der Haushalt 2023 eingebracht. Foto: kiba